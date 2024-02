Infortunio Thuram | quando rientra e quante partite salta

Thuram, infortunio in Inter-Atletico Madrid: come sta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’Inter tira un sospiro di sollievo. I nerazzurri erano in ansia per le condizioni fisiche di Marcusche si era fatto male durante...

L'infortunio di Marcus Thuram non è grave. L'Inter tira un sospiro di sollievo dato che perderà il giocatore per 15-20 giorni, in tempo per il ritorno contro ... (fanpage)

A Lecce un’Inter mai vista prima: Inzaghi stravolge tutto: Niente convocazione per Marcus Thuram, alle prese con un’elongazione dell’adduttore ... Il classe ’88, che avverte ora maggior fiducia dopo il rognoso infortunio procuratosi nelle scorse settimane, ... interlive

Thuram, infortunio meno grave! Ma serve cautela: i tempi di recupero – CdS | OneFootball: Dopo l’infortunio con l’Atletico Madrid, gli esami strumentali di Marcus Thuram hanno confermato la valutazione effettuata a caldo, ovvero che non è nulla di particolarmente serio: l’elongazione non è ... onefootball

GdS - Difesa, non solo muro e clean-sheet: impressiona la partecipazione. Ma il lavoro di Inzaghi parte da lontano...: Su una splendida sponda a centrocampo di Lautaro, addirittura De Vrij si è fiondato in un due contro due che non ha portato al gol soltanto per un’ottima lettura di Witsel sul passaggio per Thuram. E ... fcinternews