Infortunio Lookman | recupero last minute per Milan Atalanta

Infortunio Lookman: cauto ottimismo verso la 26^ giornata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A sorpresa potrebbe avvicinarsi ildell’attaccante dell’Ademolain vista della gara contro ilBuone notizie per l’che riguardano l’dell’attaccante Ademola: soprattutto dopo l’ultimo allenamento riscontrato a Zingonia. Risulta che l’attaccante nigeriano si sia allenato parzialmente in gruppo, riscontrato un grande miglioramento sul campo: ora le chance di vederlo a San Siro sono aumentate. Non resta che attendere la scelta definitiva domani.