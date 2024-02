Infortuni | Ingegneri | ' situazione preoccupante | pronti a collaborare con governo'

Crollo Via Mariti Firenze, CNI: prevenzione infortuni priorità assoluta in ogni fase della progettazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Labitalia) - Lain termini di sicurezza sul lavoro in Italia attualmente è critica e richiede azioni immediate e concrete. L'informativa della Ministra del Lavoro Marina Calderone inviata al Consiglio dei Ministri di ieri ha evidenziato un panorama. A questo proposito, il Consiglio nazionale degli(Cni) è pronto acon ile tutte le parti sociali per contribuire alla realizzazione di misure atti a garantire che la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta. Solo attraverso un impegno congiunto, infatti, è possibile ridurre la probabilità di incidenti. "È doloroso pensare che, solo nel 2023, 1.041 persone e le relative famiglie e comunità siano state lacerate da un incidente sul lavoro che si è rivelato mortale", afferma Angelo ...