Infortunati Lazio | le novità su Zaccagni e Rovella e occhio alle cessioni estive

Infortunati Lazio, Sarri annuncia: «Non so se ci sarà possibilità di rientro per qualcuno»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tengono banco gliin casain vista della prossima sfida della 26^ giornata contro la Fiorentina. Salvo clamorosi colpi di scena, Sarri potrebbe fare ancora meno di, fermo ai box per un problema alla caviglia Punto interrogativo sul possibile recupero diin vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L’emergenza nel reparto difensivo, causa infortuni, per Inzaghi è ormai evidente. Ma c’è un rientro fondamentale per Lazio-Inter , stando a quanto riportato da ... (inter-news)

Infermeria affollata in casa Lazio . Ieri ci è tornato anche Patric , dopo neanche una settimana dal suo recupero. Il centrale spagnolo... (calciomercato)

Roma 20 febbraio 2024 - Due settimane senza riposo per Sarri e i suoi ragazzi: dopo la Champions League e il match di domenica contro il Bologna, la Lazio ... (sport.quotidiano)

Sarri al Napoli Lucchesi: "Ci credo, alla Lazio sempre alti e bassi": La bomba sganciata da Luciano Moggi continua a far parlare nel mondo del calcio italiano. Dopo l'arrivo di Calzona sulla panchina del Napoli, sembrano salire le quote (almeno tra gli addetti ai lavori ... lalaziosiamonoi

Cagliari, quanti dubbi per Ranieri: ultime in vista del Napoli: In casa rossoblù tiene ancora banco la questione infortunati con Sulemana e Oristanio che proseguono il proprio allenamento personalizzato, mentre Shomurodov prosegue il proprio percorso tra palestra ... tuttonapoli

Lazio, Ponciroli: "Squadra incompiuta e Immobile molto in difficoltà": È iniziato un vero e proprio tour de force per la Lazio di Sarri. Dal Bologna fino al ritorno con il Bayern Monaco: i biancocelesti sono solo all'inizio di una striscia di partite importantissime per ... lalaziosiamonoi