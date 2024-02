Incidente a Civitavecchia: scontro tra 2 auto

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 –, precisamente in viale Pietro Nenni all’altezza con l’incrocio di via Galileo Galilei. A quanto si apprende 2 macchine di media cilindrata, per cause ancora di accertamento, si sono scontrate finendo sullo spartitraffico. Immediatamente giunto sul posto, l’Equipaggio 17/A ha messo in sicurezza le conducenti, affidate alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto anche la polizia locale diper i rilievi del caso. Le condizioni delle conducenti non sembravano destare particolari preoccupazioni.