Inchiesta per omicidio colposo per la morte del 12enne che era stato dimesso dall’ospedale di Chivasso

Andrea muore a 12 anni dopo essere stato dimesso dall’ospedale, si indaga per omicidio colposo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sarà la procura di Ivrea a indagare sulle cause delladi unmorto dopo esseredie in seguito aggravatosi. Gli inquirrenti hanno aperto un fascicolo perper ladi Andrea Vincenzi, di Castiglione Torinese. Il ragazzino è spirato mercoledì sera al Regina Margherita di Torino dopo tre accessi all’ospedale diper una sospetta polmonite. L’indagine al momento è a carico di ignoti. La procura martedì conferirà l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia. L’adolescente eravisitato e mandato a casa quando, con il 118, è arrivato al pronto soccorso di Torino era già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato ...

