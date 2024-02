Inchiesta partita da una lettera anonima che chiedeva aiuto - Inchiesta partita da una lettera anonima che chiedeva aiuto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Da anni chiunque lavori lì dentro è soggetto a gravi intimidazioni, minacce e il personale femminile è vittima di gravi persecuzioni a livello psicologico e sessuale. Tutto questo accade per mano del tenente colonnello Giampaolo Cati. C’è un maltrattamento generale del personale tutto". In una, arrivata alla redazione di un media locale, erano state denunciate le presunte persecuzioni da parte dell’ufficiale. La, insieme ad alcune registrazioni audio riportanti frasi intimidatorie, era stata consegnata a inizio 2022 ai carabinieri. Nellasi: ", prima che sia troppo tardi per chi non sopporta più", con riferimento a tentativi di "insabbiare tutto". Nella busta era stata inserita anche una scheda con le foto di un cavallo apparentemente ...