Incendio Valencia | le ultime notizie “Tra i 9 e i 15 dispersi nei due palazzi distrutti dalle fiamme”

Valencia, grattacielo in fiamme: diversi feriti, tra cui un bambino

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Spagna), 23 febbraio 2024 – Quattro vittime accertate, tra 9 e 15 le persone disperse e numerosi feriti, tra cui molti vigili del fuoco, due donne e un bambino. Questo il bilancio provvisorio del terrificanteche ha distrutto duedi 14 e 10 piani nel quartiere Campanar di. Lesi sono sviluppate – per cause ancora di accertamento – nel pomeriggio di giovedì all'ottavo piano dell’edificio più alto e a causa del forte vento si sono rapidamente propagate anche alla torre vicina. Nel complesso vivono circa 450 persone in 138 appartamenti., inpalazzo di 14 piani. “Almeno 4 corpi carbonizzati e 20” I quattro corpi carbonizzati sono stati localizzati dai droni dei vigili del fuoco. Altre 14 ...