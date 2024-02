Incendio nella notte a Pomezia | in fiamme un capannone industriale di oltre 1000 metri

Incendio nella notte a Mariano Comense, grave un uomo di 78 anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024- Giovedì 22 febbraio alle ore 23.00 la sala operativa del Comando di Roma ha inviato ain Via Oros quattro Squadre dei Vigili del Fuoco con tre Autobotti, il Carro Autoprotettori il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per undi undi circa 1.100 mq dove venivano prodotti cavi di rame. Il pronto intervento del personale VVF ha evitato che l’ormai generalizzato, che aveva già distrutto gran parte delle attrezzature, dei materiali all’interno e fatto collassare una parte del tetto, si propagasse anche ai due capannoni adiacenti. Sul posto le forze dell’ordine ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...