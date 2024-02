Incendio in un condominio | bilancio tragico | vigili ancora al lavoro

Incendio condominio a Valencia: si aggrava il bilancio delle vittime

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un maxiquello che si è verificato all’interno di un, ilche arriva è a dir pocodel fuocoalLe immagini che arrivano direttamente dalla Spagna, precisamente da Valencia, sono a dir poco terrificanti. Secondo quanto riportato da fonti e media locali pare che si sia verificato un maxiche ha colpito unnella città costiera spagnola. Ilper il momento è: sono quattro le persone che hanno perso la vita. Quattordici, invece, coloro che sono rimasti feriti. Alcuni di questi anche in maniera abbastanza grave.in una Valencia (Ansa Foto) Notizie.comAd ...

