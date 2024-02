Valencia: incendio divora due grattacieli, almeno 10 morti carbonizzati - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sono nove i corpi recuperati dai due palazzi bruciati nell'inferno di fuoco a, e non dieci, come inizialmente indicato, mentre una decima persona sarebbe ancora...

Incendio di Valencia, 9 morti e 1 disperso. Tra le vittime una famiglia con due bimbi piccoli. È giallo sul poliuretano: Sono nove i corpi recuperati dai due palazzi bruciati nell'inferno di fuoco a Valencia, e non dieci, come inizialmente indicato, mentre una decima persona sarebbe ancora dispersa. Le fiamme, ... leggo

Vi porto dentro l'incendio di Valencia: "In Italia è pieno di palazzi così": La tragedia spagnola riporta l'attenzione sui materiali combustibili usati nelle facciate degli edifici e in Italia "circa 300mila edifici sono a rischio", dice a Today.it il professore del politecnic ... today

Liga, la decisione sull’incendio a Valencia: due partite rinviate e 1 minuto di silenzio in segno di lutto: In merito all’incendio avvenuto a Valencia e dilagato nel corso della serata di ieri la Liga ha deciso di rinviare due partite e di far rispettare 1 minuto di silenzio per il lutto delle vittime e dei ... tag24