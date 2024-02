Incendio a Valencia | salgono a 10 i morti Decine di dispersi | «Corpi carbonizzati localizzati dai droni» L’origine del rogo – Il video

Incendio Valencia, le ultime notizie: i morti salgono a 10, anche coppia con figli piccoli. “Ancora dispersi nel palazzo ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È salito a dieci il bilancio delle vittime dell’che ha colpito un palazzo di 14 piani anel quartiere Campanar. Lo ha annunciato dal centro di coordinamento delle emergenze dila prefetta Pilar Bernabé mentre si lavora senza sosta alla ricerca dei. Ci sarebbero varifra i resti della Torre 1 del complesso residenziale dida, secondo fonti non confermate citate dal quotidiano locale Levante. Nel filmato è possibile vedere l’inizio dell’del palazzo. Leggi anche:, in fiamme un palazzo di 14 piani. Le immagini del maxi– IlRussia, ...

Incendio a Valencia, il padre di Marco Gottardi, morto nel rogo della Grenfell tower: «Si poteva evitare»: Calcio ora per ora Ufficiale il rinvio della sfida di Liga del Valencia in casa del Granada, in programma domani. Era stato lo stesso Valencia a chiederlo dopo la tragedia dell'incendio all'edificio… ... informazione

Incendio di Valencia, almeno 10 morti e vari dispersi: «Non speriamo di trovarli in vita». Tra le vittime una famiglia con due bimbi piccoli: È salito a dieci morti il bilancio del rogo in due edifici di Valencia. «Dopo una prima ispezione della scientifica, con i vigili del fuoco e i tecnici delle emergenze, sono stati recuperati dieci ... leggo

Liga, la decisione sull’incendio a Valencia: due partite rinviate e 1 minuto di silenzio in segno di lutto: In merito all’incendio avvenuto a Valencia e dilagato nel corso della serata di ieri la Liga ha deciso di rinviare due partite e di far rispettare 1 minuto di silenzio per il lutto delle vittime e dei ... tag24