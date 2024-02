Incendio a Valencia | incendiati due palazzi e registrate quattro vittime

Spagna, in fiamme un edificio di 14 piani a Valencia: 4 morti e almeno 20 dispersi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) e numerosi dispersi in un grattacielo Un graveha devastato un grattacielo nel quartiere Campanar, a, conaccertate e tra 9 e 15 persone disperse, ritenute non sopravvissute dai vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate ieri alle 17:30 dall‘ottavo piano, motivo ancora in fase di accertamento, e si sono rapidamente propagate lungo il grattacielo di 14 piani, coinvolgendo anche la torre 2 nello stesso complesso residenziale. Le operazioni di soccorso sono complesse a causa del rischio di crollo dell’edificio, che non è ancora stato ispezionato dai vigili del fuoco. Alcuni residenti sono stati feriti e portati in vari ospedali della città, mentre altri sono stati evacuati in hotel. Un punto di assistenza psicologica è stato allestito per i familiari delle, ...