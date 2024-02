Inaugurato palazzo Margherita: Imprudente, simbolo di rinascita per la nostra comunità

Inaugurato il prezioso e storico portale monumentale del Bioparco di Roma, completamente restaurato: L’Assessora all’agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ha inaugurato oggi il portale monumentale del Giardino zoologico di Roma, a conclusione dell’intervento di re ... italiasera

Villafranca Tirrena – Inaugurati i nuovi locali del Centro Antiviolenza “Una di Noi APS”: ha inaugurato, nei giorni scorsi, i nuovi locali del Centro Antiviolenza “Una Di Noi Onlus APS” presso il Palazzo Liberty al 1° Piano in via Rovere. Tale opportunità è stata possibile anche grazie all ... 98zero

“Le maschere” inaugura la stagione di danza al teatro Apollo: fino a ricostruzioni preziose come quella de La Cachucha, creata nel 1836 per la grande Fanny Elsser, che ne fece il suo insuperato cavallo di battaglia. Completano la serata altre creazioni di Fredy ... lecceprima