In trincea nella terapia intensiva del Covid: “Non dimenticherò mai la chiamata a casa del primo paziente guarito”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bergamo. Per una “maniaca del controllo” – come ironicamente si autodefinisce – ilè stato l’incubo peggiore. Un nemico invisibile, capace di sconvolgere con la forza d’urto di uno tsunami la più ferrea delle organizzazioni di lavoro. Anche la sua. “Non credo di avere mai avuto paura, piuttosto momenti di sconforto – ricorda Andreina Scotti, 54 anni, coordinatrice infermieristica dellaadulti dell’ospedale Papa Giovanni dal 2014 al gennaio 2024 -. Quei momenti sì, erano quotidiani. Ma io e i colleghi li abbiamo affrontati insieme, con il prezioso supporto delle psicologhe. Al di là di tutto, dopo quattro anni, posso dire che quell’esperienza mi ha, anzi ci ha, migliorati. Nel rapporto di squadra, ma anche sotto il profilo dell’attenzione ai nostri assistiti”. La dottoressa Scotti è stata una delle prime – se non ...