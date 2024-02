In ricordo di Anna Politkovskaya, inascoltata quando l'Europa corteggiava Putin (di P. Battista)

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Rileggerla per capire quanto siamo stati ciechi.tra strette di mano e foto delle cerimonie, l'Occidente si è legato alla Russia in posizione di sudditanza, consegnandole le chiavi del patrimonio energetico

In ricordo di Anna Politkovskaya, inascoltata quando l'Europa corteggiava Putin: Anna Politkovskaya non è stata ammazzata in Siberia come Aleksei Navalny. Venne invece assassinata dai sicari di Vladimir Putin nell’ottobre del 2006 sotto la sua casa di Mosca. Negli anni successivi ... huffingtonpost

