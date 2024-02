In Italia sono pezzenti perfino i ricchi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un’interessante campagna pubblicitaria della più nota azienda energetica mostra un tecnico, emissario di detta azienda, vestito come se neanche un quarto d’ora fosse trascorso dal 1962, mentre con tutta l’autorità della propria tutina blu illustra smagliante i dettagli della tale offerta a una cliente sciantosa; la quale ne accoglie l’avvento su un elegantissimo attico con vista Duomo. Vista frontale, secondo una distanza e una prospettiva che la realtà non concede; a meno di presumere che il monumento a Vittorio Emanuele II sia stato abbattuto per fare spazio alle poltroncine e alle piante del dehors della padrona di casa. Costei, c’è da presumere, è ricca, se può permettersi cotanto sfarzo: ergo fanno specie il sussiego e l’entusiasmo con cui ascolta il tecnico illustrarle come, cambiando piano tariffario, possa passare da 0,190 €/kwh a 0,129 €/kwh, con un risparmio di più di sei ...

