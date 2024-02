In Germania la cannabis a scopo ricreativo diventa legale | il governo Scholz mantiene la promessa

Germania, sì del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dal 1° aprile lasaràin. Il Bundestag, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha approvato oggi – venerdì 23 febbraio – una legalizzazione a determinate condizione: 407 voti a favore, 226 contrari e 4 astenuti. La nuova legge – approvata dalla coalizione di sinistra-centro del cancelliere tedesco Olaf– prevede che i maggiorenni potranno avere in strada fino a 25 grammi diper uso personale, mentre tre piante «vive» a casa propria saranno legali. Per un totale di 50 grammi, sempre per uso personale. Sarà però proibito fumare negli spazi pubblici come scuole, impianti sportivi o zone ricreative per gli under 18 e nello loro vicinanze (entro 100 metri in linea d’aria dagli ingressi). Il ministro federale ...

Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione Meglio Legale , ha proietta to sulla facciata della Camera dei ... (fanpage)

Dopo il sì del Bundestag alla legalizzazione della coltivazione e della detenzione per uso personale di cannabis in Germania , arrivato oggi pomeriggio con 407 ... (ilfattoquotidiano)

Primo ok in Germania. Scholz forza la mano: il Bundestag dice sì alla cannabis: Dal primo aprile le persone maggiorenni potranno uscire di casa ogni giorno con 25 grammi di marijuana in tasca, l’equivalente di 75 spinelli. Al Bundesrat l’approvazione non è però certa ... avvenire

In Germania la cannabis diventa legale, via libera a coltivazione e consumo di marijuana a scopo ricreativo: Il parlamento della Germania dà il via libera alla legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo: cosa cambia dal primo aprile ... notizie.virgilio

Meglio Legale proietta una foglia di cannabis sulla facciata di Montecitorio: “Germania ha legalizzato”: Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione Meglio Legale, ha proiettato sulla facciata della Camera dei ... fanpage