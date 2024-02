In Casentino lavori in corso per ospitare i campionati del mondo di pesca sportiva

In Casentino lavori in corso per ospitare i campionati del mondo di pesca sportiva (Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Lontana dagli echi e dalle polemiche sulle prossime Olimpiadi invernali, c’è un’Italia, che si attrezza ad ospitare eventi mondiali in una cornice di sostenibilità: è il caso del torrente Solano, in provincia di Arezzo, dove si sta lavorando per organizzare, dal 4 al 7 Aprile, il Campionato del mondo di pesca alla Trota con Esche Naturali per Nazioni e per Club, assegnato al comune di Castel San Niccolò. “Il Contratto di Fiume Casentino H2O, sottoscritto nel Dicembre 2022, è partito proprio dalla pesca sportiva – ricorda Serena Stefani, Presidente del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, capofila del percorso partecipativo - La prima azione concreta, infatti, è stata la creazione della zona a regolamento specifico Capodarno, nel ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Lontana dagli echi e dalle polemiche sulle prossime Olimpiadi invernali, c’è un’Italia, che si attrezza adeventi mondiali in una cornice di sostenibilità: è il caso del torrente Solano, in provincia di Arezzo, dove si sta lavorando per organizzare, dal 4 al 7 Aprile, il Campionato deldialla Trota con Esche Naturali per Nazioni e per Club, assegnato al comune di Castel San Niccolò. “Il Contratto di FiumeH2O, sottoscritto nel Dicembre 2022, è partito proprio dalla– ricorda Serena Stefani, Presidente del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, capofila del perpartecipativo - La prima azione concreta, infatti, è stata la creazione della zona a regolamento specifico Capodarno, nel ...

Altre Notizie

