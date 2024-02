In campo. Stasera due partite nel girone B della C

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Iniziala 28ª giornata in serie C. Oggi alle 20.45: Pontedera-Torres: Milone di Taurianova; Spal-Arezzo: Leone di Barletta. Domani, ore 16.15: Ancona-Rimini: Baratta (foto) di Rossano; Pescara-Lucchese: Cappai di Cagliari. Ore 18.30: Recanatese-Vis Pesaro: Luongo di Napoli. Domenica, ore 14: Olbia-Gubbio: Bordin di Bassano del Grappa; Entella-Fermana: Bozzetto di Bergamo. Ore 15: Cesena-Pineto: Allegretta di Molfetta. Ore 16.15: Perugia-Juve Nex Gen: Vergaro di Bari. Ore 20.45: Carrarese-Sestri Levante: Ubaldi di Roma. Classifica: Cesena 68; Torres 56; Carrarese 49; Perugia 46; Gubbio 44; Pescara 41; Pontedera 39; Juve Next Gen 37; Pineto 36; Rimini 25; Arezzo 34; Entella 33; Vis Pesaro, Lucchese 32; Ancona 30; Spal 28, Recanatese 24; Olbia 21; Fermana 18.

