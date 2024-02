In bilico tra web e palcoscenico: il nuovo spettacolo comico di Filippo Caccamo al Petrarca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – 2 milioni di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è professore o studente italiano che non rida quotidianamente con i video dell’attore(ed ex insegnante delle medie)dedicati al tragimondo della scuola e che non corra poi ad accaparrarsi un biglietto quando lodella webstar arriva in città. La scena si è ripetuta all’infinito lungo tutta la penisola nel 2023, conche ha inanellato un centinaio di sold out a teatro con lo show Tel Chi! Ora, anno, ed ecco al via Le Filippiche in scena ad Arezzo, al Teatroil 24 febbraio, con due repliche alle ore 16 e 21 ...