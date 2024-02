F1 | Horner in difesa in conferenza stampa in Bahrain: “C'è un'investigazione, non posso commentare”. Zak Brown duro

In Bahrain c’è un problema serio a una settimana dal GP di Formula 1: in pista saltano tombini (Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel secondo e nel terzo giorno dei test che precedono il Mondiale di Formula 1 in Bahrain le prove sono state sospese a causa di un problema a un tombino. E suona l'allarme a una settimana dal via del campionato, che scatterà proprio a Sakhir il 2 marzo. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel secondo e nel terzo giorno dei test che precedono il Mondiale di1 inle prove sono state sospese a causa di una un tombino. E suona l'allarme a unadal via del campionato, che scatterà proprio a Sakhir il 2 marzo.

Altre Notizie

