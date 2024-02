In arrivo la pioggia | da stasera allerta meteo in Campania

Maltempo: da stasera allerta in Campania, in arrivo la pioggia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un avviso diinper piogge e temporali è stato emanato dalla Protezione civile a partire dalle 20 di. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso diindi livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 20 di

Ultimo weekend di febbraio: In arrivo piogge e temporali già nelle prossime ore, in particolare a Nord-Est, per poi spostarsi sulle regioni del Centro e sui versanti tirrenici. agoramagazine

Meteo: PIOGGIA forte e NEVE anche nelle Prossime Ore, scatta l'ALLERTA della Protezione Civile: La ricerca di "-neve-in-arrivo-in-3-giorni-ne-cadr-tantissima-fino-a-8090-cm-le-zone-coinvolte-174140dicbo=v2-IdSz4fq" non ha prodotto alcun risultato. ilmeteo

Campania - Maltempo: da stasera allerta, in arrivo la pioggia: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 20 ... stabiachannel