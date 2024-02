In Alabama sarà perseguibile chi distrugge embrioni congelati: così si criminalizza la scienza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una sentenza della Corte Suprema dell’ha di recente creato scompiglio negli Stati Uniti, riaccendendo il dibattito sulla fecondazione in vitro. I giudici, infatti, hanno deciso che un embrione congelato per IVF va considerato al pari di una persona. Di conseguenza, chiunque distrugga dei frozen embryos – volontariamente o per errore (proprio questo secondo caso ha dato il via alle denunce da cui la sentenza è scaturita) – può essere perseguito penalmente, avendo l’embrione lo stesso status di un minore. Ma cos’è, in effetti, un embrione creato con fecondazione in vitro? Tramite questa tecnica di riproduzione assistita è possibile unire in laboratorio un ovulo e uno spermatozoo per poi trasferire un embrione già fecondato nell’utero di chi ne ha fatto richiesta. Perché restano alcuni, dunque? Nei cicli di ...