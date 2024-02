In 5mila in piazza a Pisa per protestare contro le cariche della polizia ai pro-Palestina

In 5mila in piazza a Pisa per protestare contro le cariche della polizia ai pro-Palestina. Striscioni fuori dalla Scuola Normale (Di venerdì 23 febbraio 2024) Pisa è scesa in piazza. Lo ha fatto di nuovo, in solidarietà con il corteo pro-Palestina caricato a colpi di scudi e manganelli dalla polizia in antisommossa. La città ha scelto un luogo simbolo, piazza dei Cavalieri, proprio di fronte alla Scuola Normale Superiore che oggi, insieme alla Sant’Anna, ha chiesto “chiarezza sulla dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno spinto le forze dell’ordine ad agire con tale durezza contro studentesse e studenti, anche minorenni, alcuni dei quali hanno riportato contusioni. Fatti come questi non possono e non devono ripetersi”. A gridarlo, in quella piazza e dentro i locali dell’ateneo, ci sono 5 mila persone, secondo la questura, che adesso chiedono al governo di prendere ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 febbraio 2024)è scesa in. Lo ha fatto di nuovo, in solidarietà con il corteo pro-caricato a colpi di scudi e manganelliin antisommossa. La città ha scelto un luogo simbolo,dei Cavalieri, proprio di fronte allaSuperiore che oggi, insieme alla Sant’Anna, ha chiesto “chiarezza sulla dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno spinto le forze dell’ordine ad agire con tale durezzastudentesse e studenti, anche minorenni, alcuni dei quali hanno riportato contusioni. Fatti come questi non possono e non devono ripetersi”. A gridarlo, in quellae dentro i locali dell’ateneo, ci sono 5 mila persone, secondo la questura, che adesso chiedono al governo di prendere ...

Notizie Correlate

In piazza dei Cavalieri, la piazza del centro di Pisa dove stamani le cariche della polizia hanno impedito il passaggio di un corteo pro Palestina composto da ... (ilfattoquotidiano)

Si sono concluse le procedure di gara e aggiudicazione per la realizzazione della nuova piazza dedicata ai caduti di Nassiriya ; uno spazio alla memoria di ... (ilgiorno)

LA FESTA. Confermata la location dell’anno scorso. Ancora da svelare il nome dell’artista di punta della serata. (ecodibergamo)

Altre Notizie

A Pisa in cinquemila in piazza per solidarietà agli studenti: In piazza dei Cavalieri, la piazza del centro di Pisa dove stamani le cariche della polizia hanno impedito il passaggio di un corteo pro Palestina composto da un centinaio di studenti, si sono radunat ... ansa Domani a Milano in migliaia per corteo nazionale pro Palestina: Sono previsti in alcune migliaia, forse 5mila, i manifestanti che domani percorreranno le vie di Milano, partendo alle 14. (ANSA) ... ansa Il Comune ha rinnovato la convenzione con i volontari Auser: garantisce anche un sostegno economico all’Auser per un importo annuale di 5mila euro, nonché l’utilizzo gratuito dei locali comunali posti in piazza Cornaggia, la fornitura dell’energia elettrica, ... laprovinciapavese.gelocal

Video di Tendenza