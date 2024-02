Imprese sempre più “vecchie“. Calano le attività degli under 35 - Imprese sempre più “vecchie“. Calano le attività degli ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A vedere il bicchiere mezzo pieno si potrebbe dar la “colpa“ al male maggiori opportunità di impiego fisso. E’ un fatto che in provincia in un anno si sono “perse“ 80giovanili35 – dati della Camera di Commercio –, un calo ponderale del 2.6% che porta sotto la soglia delle 3mila unità registrate. Si tratta di realtà che ad oggi si assestano sul 7.1% rispetto al totale, in linea con il dato regionale (7.2%) ma al di sotto di quello nazionale (8.5%). La diminuzione è avvenuta nonostante un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni, che non ha compensato le uscite di imprenditori dalla categoria per superamento del limite di età. Oltre la metà dellegiovanili si concentra tra Commercio (709 unità), Costruzioni (410) e Alloggio e ristorazione (360). Nel 2023 presentano segno positivo soltanto l’Industria ...

