Impresa di Jasmine Paolini | è in finale a Dubai e diventa numero 16 al mondo “Ho vissuto un dramma | ora sono felice”

Jasmine Paolini in finale a Dubai: impresa della tennista toscana Il Tirreno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cha sia il momento migliore della carriera lo sottolinea lei stessa:compie l’e conquista la sua primain un WTA 1000. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana batte in semila rumena Sorana Cirstea, n.22 al, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) in 1 ora e 18 minuti di gioco.da lunedì sarà anche la nuova16 del ranking Wta. Nell’era di Jannik Sinner, anche l’Italtennis femminile ha trovato la sua nuova punta di diamante. Sul cemento del ‘Duty Free Tennis Championships’, secondo WTA 1000 della stagione,è stata capace di superare ben due teste di serie: la brasiliana Beatriz Haddad Maia ai trentaduesimi e poi la greca Maria Sakkari agli ...