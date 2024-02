Impallomeni | «Inter | a Madrid fondamentale Thuram Una precauzione»

Impallomeni: “Inter, fondamentale riavere Thuram a Madrid. Non va rischiato prima”

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non ha dubbi l’ex calciatore Stefano, che a TMW Radio sottolinea come Marcussiaper il ritorno che l’giocherà in Champions League contro l’Atletico. RIENTRO– Marcus, secondo Stefano, può fare tutta la differenza del mondo in Champions League: «Il ritorno per l’sarà complicato contro l’Atletico. Saràriavereper quella partita. Con un’elongazione devi stare attento, ma puoi recuperarlo per allora, basta non rischiarlo prima. Penso che Inzaghi possa sostituirlo con Arnautovic per quattro partite di campionato».-News - Ultime notizie e calciomercato ...