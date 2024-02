Imolese senza sosta | sette partite in un mese Obiettivo la salvezza dopo la Coppa Italia

Maltempo nell'imolese e Valle Santerno: si lavora senza sosta, ma è ancora allerta | FOTO

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)in une un futuro tutto da scrivere per l’, in corsa su due fronti,. Ma partiamo con ordine. Il primo impegno, in ordine di tempo, è di quelli da non fallire, domenica a Fidenza contro il Borgo San Donnino, penultimo e reduce da una sola vittoria nelle ultime 15. Una situazione critica per gli emiliani, della quale i rossoblù dovranno approfittarne, anche per ritrovare un successo esterno che manca da più di tre mesi: l’ultimo, il 19 novembre a Lodi, contro il Fanfulla, ormai troppo tempo fa. Soprattutto se si considera che,quell’acuto in terra lombarda, l’in trasferta ha incassato cinque sconfitte consecutive. Dal San Donnino al Trapani, un ...