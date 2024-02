Immobiliare: Fabbrica (Checasavuoi.it), ‘importante aiutare giovani a trovare prima casa’

Immobiliare: nasce Checasavuoi.it, piattaforma per giovani che vogliono comprare casa: La nuova piattaforma Checasavuoi.it - spiega l'ideatore - "nasce dalla convinzione dei suoi tre soci che le grandi aziende del mercato immobiliare non agevolano il processo di acquisto, ... adnkronos

Sostenibilità, formare talenti per l’innovazione a impatto: Nasce così Airbnb, considerata la piattaforma regina della ... piattaforma con affitti a breve termine ha stravolto il mondo dell’ospitalità e il mercato immobiliare: se da un lato consente ai turisti ... ilsole24ore

Bando della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta per la creazione di short list di appartamenti utili per locazione a categorie fragili: La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha pubblicato un bando aperto per la ricerca di immobili sfitti da adibire ad appartamenti per uso sociale. L’esigenza nasce dalla costante e crescente […] ... blogsicilia