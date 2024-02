Immobiliare: Fabbrica (Checasavuoi.it), ‘importante aiutare giovani a trovare prima casa’

Immobiliare: nasce Checasavuoi.it, piattaforma per giovani che vogliono comprare casa: La nuova piattaforma Checasavuoi.it - spiega l'ideatore - "nasce dalla convinzione dei suoi tre soci che le grandi aziende del mercato immobiliare non agevolano il processo di acquisto, ... adnkronos

Great Estate tra le migliori agenzie della Toscana: La classifica delle Top Agency pubblicata da Wikicasa, realtà proptech che raccoglie e distribuisce informazioni immobiliari online, nasce con l’obiettivo di individuare e riconoscere le eccellenze ... orvietonews

Panattoni entra nell’immobiliare logistica del Belgio: Panattoni ha annunciato l'espansione delle sue attività europee nello sviluppo d’immobili per la logistica con l'ingresso in Belgio. Jeroen Gerritsen è stato nominato General Manager per guidare le ... trasportoeuropa