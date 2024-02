Immobiliare: Javarone (Amici della lirica), 'in Checasavuoi.it vedo un servizio sociale'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - “Ho aderito a questa richiesta con grande gioia perché ho visto in questa iniziativa un. Sono 35 anni che mi occupo di beneficenza e con i nostri eventi ho aiutato decine e decine di associazioni. Ho avuto la fortuna di avere un marito che mi ha sempre supportato e così è iniziata la mia avventura. E' stato un percorso bellissimo perché ho avuto tanta riconoscenza. Abbiamo distribuito tanto affetto e fondi a molte associazioni, tra cui anche City Angels, di cui io sono stata madrina per vent'anni”. Sono le parole di Daniela, manager, presidente die madrinaserata di presentazione del progetto.it, svoltasi a Milano. Ideata da VEA Group s.r.l., ...

Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): "Mio know how a beneficio giovani": Checasavuoi.it ha già riscosso importanti consensi, anche di figure note come Daniela Girardi Javarone, nominata madrina della serata ... “Tra i nostri vari partner posso citare Facile Immobiliare, ... reggiotv

