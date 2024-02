Immobiliare, Fabbrica (Checasavuoi.it): 'Importante aiutare giovani a trovare prima casa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - “L'aspetto etico del mio lavoro, che è legato al progetto, è fondamentale. Penso che siaa realizzare un loro obiettivo, in particolare quello della. Mi sto impegnando proprio per poterlial massimo, donando loro tutte le mie conoscenze e i miei canali preferenziali, in modo tale che anche loro possano avere un supporto pratico ed operativo”. Lo ha detto Alice, Co-founder di.it, a margine dell'evento di presentazione del progetto.it, svoltasi a Milano. Ideata da VEA Group s.r.l.,.it è lapiattaforma in Italia rivolta ai ...