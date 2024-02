Immobiliare, Caruso (Anaci): "Checasavuoi.it offre aiuto a chi deve ristrutturare"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – “L’amministratore di condominio è in prima linea nel rapporto con i condomini. All’interno di un condominio sono numerosi i condomini che periodicamente cambiano, tra chi compra e chi vende. Per chi acquista eun appartamento in un momento particolare come questo, dove c’è una forte carenza di manodopera specializzata, individuare una piattaforma che possa, con un unico supporto, dare l’assistenza necessaria è di grande. Lo stesso vale per chivendere e non sa come organizzarsi”. Sono le parole di Leonardo, presidente diMilano, a margine dell’evento di presentazione del progetto.it, ideato da VEA Group s.r.l..it è la prima piattaforma in Italia rivolta ai giovani che ...