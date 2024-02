Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): “Aiutiamo giovani a realizzare sogno prima casa” - Il Sole 24 ORE

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il fondatore di.it alla presentazione del progetto: “Nella nostra iniziativa la tutela del consumatore è un fondamento primario”. “La piattaforma.it nasce per risolvere un’esigenza primaria, quella di trovare una casa. Quando a 25 anni decisi di voler comprare la prima casa, mi resi conto che in Italia il mercatoè estremamente frammentato.

(Adnkronos) – “La piattaforma Checasavuoi.it nasce per risolvere un’esigenza primaria, quella di trovare una casa. Quando a 25 anni decisi di voler comprare la ... (periodicodaily)

Milano, 23 feb. – (Adnkronos) – ?La piattaforma Checasavuoi.it nasce per risolvere un?esigenza primaria, quella di trovare una casa. Quando a 25 anni decisi ... (calcioweb.eu)

Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): "Mio know how a beneficio giovani": Così Emanuele Borriello, founder di Checasavuoi.it ... “Tra i nostri vari partner posso citare Facile Immobiliare, nostro main partner per la compravendita di immobili nel mercato libero, Agl Aste, ... notizie.tiscali

Immobiliare: nasce Checasavuoi.it, piattaforma per giovani che vogliono comprare casa: "Il mercato immobiliare sta subendo una forte curva negativa – afferma Emanuele Borriello, amministratore unico di Vea Group srl - solo il 2023 ha segnato un calo delle compravendite dell’11%. In ... adnkronos

Immobiliare, Caruso (Anaci): "Checasavuoi.it offre aiuto a chi deve ristrutturare": SommaIl presidente di Anaci Milano alla presentazione della piattaforma Checasavuoi.it: 'Piattaforma offre a nuovi condomini opportunità di avere maggiore consapevolezza del proprio ruolo' ... adnkronos