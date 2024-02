Immobiliare | Borriello Checasavuoi it | “Mio know how a beneficio giovani”

Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): “Aiutiamo giovani a realizzare sogno prima casa” - Il Sole 24 ORE

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 feb. – (Adnkronos) – ?La piattaforma.it nasce per risolvere un?esigenza primaria, quella di trovare una casa. Quando a 25 anni decisi di voler comprare la prima casa, mi resi conto che in Italia il mercatoè estremamente frammentato. Per un neofita è quindi complicatissimo districarsi in questo mondo. Per questo motivo ho deciso di mettere a frutto la mia esperienza, il miohow e le mie relazioni riguardanti questo mercato – dalla compravendita nel mercato libero, alle aste immobiliari, alle banche per i mutui, alle aziende di ristrutturazione, alle aziende d?arredamento fino ai singoli professionisti – e di raggruppare il tutto in un?unica interfaccia, affinché i miei coetanei possano, tramite canali preferenziali e forti sconti, risparmiare tempo e soldi e realizzare il sogno della prima casa?. ...