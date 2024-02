Ilva | Urso | “La situazione è seria | mancano le materie prime e non c’è cassa Vedrò Vestager per il via libera al prestito ponte”

Ilva, Urso: “La situazione è seria, mancano le materie prime e non c’è cassa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’è di fronte a “unasignificativa e”. A Taranto ci sono diverse navi in porto o in rada che “non riescono a sbarcare le, perché bisogna pagare in anticipo ma non c’è”. E di conseguenze “non ci sono, o sono poche, lenei magazzini”. È questo lo scenario di fronte al quale si è trovato il neo-commissario Giancarlo Quaranta dopo i primi accertamenti nel passaggio di consegne con il management di Acciaierie d’Italia, espresso da ArcelorMittal, successivo all’amministrazione straordinaria decisa dal governo. A rivelarlo è stato il ministro delle Imprese Adolfo, sottolineando come che “senzasi fermano gli impianti” e “quando succede ...

Ex Ilva: Urso, proporremo a Commissione Ue prestito ponte da 320 milioni -2-: Urso ricorda che il Commissario straordinario di Ilva ha indicato in pochi mesi il tempo necessario a creare le condizioni per la procedura di pubblica evidenza per la vendita ad un partner. borsaitaliana

Ex Ilva, il ministro Urso sbarca a Taranto martedì: «Poche o nessuna materia prima nei magazzini»: Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum in masseria 2024 sull'ex Ilva. A Taranto "ci sono diverse navi in porto o in rada che non riescono a sbarcare le ... quotidianodipuglia

Urso, parlerò con Vestager del prestito ponte per ex Ilva: Dobbiamo quindi documentare la possibilità che sia restituito e, per fare questo, l'impianto deve essere rilanciato. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al ... ansa