Il woke rovina pure l’IA | su Gemini spuntano i nazisti di colore

Il sole rovina pure l’IA: su Gemini spuntano i nazisti di colore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lo chiamano errore di progettazione, errore da correggere, ma non c’è nessun errore, è un cortocircuito imprevisto ma inevitabile, ed è la solita coda di paglia degli Stranamore tecnologici; è, come ha detto Elon Musk (uno sul cui X, toc toc?, continuano, che lo sappia o no, a censurare i malati e quanti sospettano dei vaccini), il razzismo di Google, pervasivo a livelli parossistici. Intelligenza artificiale uguale demenza naturale: se chiedi a, lo strumento del colosso americano, di generare immagini generiche, quello te le sforna immancabilmente nere e fluide. Nere, perché, ecco il controrazzismo, esiste solo una razza: quella razza, le altre, bianche, slavate, causasiche, sono al massimo incidenti, versioni malriuscite, che non contano, non esistono nell’immaginario artificiale, sempre più reale. Gli effetti sono comici: neri, come sappiamo, i cavalieri ...