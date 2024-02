Il Volo | voci insistenti di uno stop ai concerti | dopo la lite tra i due | i fan iniziano davvero a preoccuparsi

Costiera Amalfitana: finalmente l'aeroporto con voli a partire da luglio - Positanonews

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Qualche attrito di troppo all’interno del trio, l’indiscrezione circola e i loro seguaci ora temono la cancellazione di alcune date del tour. Si è conclusa da pochissimo l’ennesima esperienza al Festival di Sanremo per Il, che sul palco dell’Ariston ha portato il brano Capolavoro. Una canzone che il pubblico ha apprezzato particolarmente, a conferma del gradimento l’ottavo posto che i tre cantanti sono riusciti a conquistare – forse non si sarebbero aspettati di entrare ancora una volta nella Top10. La tournée internazionale partirà a breve, il 25 aprile la prima data a Nagoya in Giappone. Il trio de Ilha portato il brano intitolato Capolavoro alla 74esima edizione del Festival di Sanremo -(Fonte foto ANSA)- (Cityrumors.it)Nel frattempo sul web hanno cominciato a circolare diverse indiscrezioni sul loro conto, alimentate in particolare dal ...