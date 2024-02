Il trattamento Laser HeLP per le emorroidi: mini-invasività e recupero immediato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lefanno parte dell’anatomia del canale anale. Si tratta di un complesso di piccole vene che, tra le varie funzioni, contribuiscono al mantenimento della continenza e della normale fisiologia del canale anale. In condizioni normali la loro presenza non viene avvertita, ma, quando si alterano, il loro gonfiore può associarsi a sintomi discretamente comuni e fastidiosi come prolasso, dolore, bruciore, prurito o sanguinamento. Sedentarietà, stipsi, eccessivi sforzi, stress e predisposizione genetica sono da annoverare tra le cause della patologia emorroidaria. Un’alimentazione curata e uno stile di vita attivo possono prevenire l’insorgenza dell’infiammazione, ma quando ciò non fosse sufficiente, è necessario ricorrere a terapie mirate e , quando anche la terapia medica con farmaci e pomate locali fallisce, bisogna intervenire chirurgicamente L’innovativo ...

Un collirio per tornare a vedere: Si tratta ovviamente di un collirio particolare, che al suo interno ha una terapia genica indicata per il trattamento di questa malattia rara. Il risultato è apparso sul New England Journal of ... italiasalute

Al Policlinico di Palermo nuovo femtolaser per chirurgia cataratta: presso l’Unità operativa di Oculistica del Policlinico “Paolo Giaccone”, sita nel presidio ospedaliero di Villa Belmonte (ex IMI) e diretta dalla Professoressa Vincenza Maria Elena Bonfiglio, ... canicattiweb

Miopia: Piano Di Trattamento Generalmente Consigliato Dal Medico: RiepilogoUna condizione in cui si possono vedere oggetti vicini ma non si possono vedere chiaramente oggetti lontani.Sintomi Blurred vision, eye strain, and headache are the common symptoms. Opzioni ... msn