Il tram 8 torna in servizio il 24 febbraio | variazioni e bus sostitutivi sulle linee 2 | 3 e 19

Roma: torna in servizio il tram 8. Positivo esito collaudo ANSFISA

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Terminati lavori e collaudi sul8 la lineaattiva per l'intera tratta da sabato 24e parziali interruzioni sono in programma da lunedì 262, 3 e 19.

Trasporti Roma: Atac, sabato 24 febbraio tornerà in servizio tram 8: Torna in servizio il tram 8. La linea sarà svolta con vetture tranviarie a partire dall’inizio del servizio di domani, 24 febbraio. Sono terminati, infatti, con esito positivo i collaudi svolti da ... radiocolonna

