Il Terzo Mandato che inguaia il Pd tanto quanto la maggioranza

Sul terzo mandato ai presidenti di Regione la maggioranza si spacca

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A leggere i giornali di oggi c’è una sola certezza suaccaduto ieri alla Camera con la bocciatura dell’emendamento presentato dalla Lega sulspaccata. Difficile anche dare torto a chi propone questa lettura dato che in effetti contro la mozione hanno votato sia Fratelli d’Italia che Forza Italia. Quello che però non ci si spiega è la serenità con cui Salvini, che dovrebbe essere a tutti gli effetti lo sconfitto, ha accolto il risultato del voto: «Nessun problema per il governo, vedremo cosa succederà in Parlamento» ha detto il leader leghista, la cui serenità traspariva evidente nelle sue ospitate televisive di ieri sera. Ancor più strano era vedere parte del Pd, che in realtà doveva essere uno dei vincitori di giornata, alle prese con strane fibrillazioni e tensioni, ovviamente ...

