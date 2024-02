Il tennis ha già scoperto il “nuovo Sinner” | è Joao Fonseca e la somiglianza è impressionante

Primo posto mantenuto – ora, però, non più in solitudine ma in coabitazione con altre due formazioni – per la prima squadra della Giara Assicurazioni, che ... (sport.quotidiano)

“Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono ... (ilfaroonline)