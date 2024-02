Il sole rovina pure l’IA: su Gemini spuntano i nazisti di colore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lo chiamano errore di progettazione, errore da correggere, ma non c’è nessun errore, è un cortocircuito imprevisto ma inevitabile, ed è la solita coda di paglia degli Stranamore tecnologici; è, come ha detto Elon Musk (uno sul cui X, toc toc?, continuano, che lo sappia o no, a censurare i malati e quanti sospettano dei vaccini), il razzismo di Google, pervasivo a livelli parossistici. Intelligenza artificiale uguale demenza naturale: se chiedi a, lo strumento del colosso americano, di generare immagini generiche, quello te le sforna immancabilmente nere e fluide. Nere, perché, ecco il controrazzismo, esiste solo una razza: quella razza, le altre, bianche, slavate, causasiche, sono al massimo incidenti, versioni malriuscite, che non contano, non esistono nell’immaginario artificiale, sempre più reale. Gli effetti sono comici: neri, come sappiamo, i cavalieri ...

Fiorello a Viva Rai2! sui Ferragnez: “In Italia spariti i problemi, si parla solo di loro”: “In Italia è finito tutto e si parla soltanto di una cosa, di loro: i Ferragnez”: Fiorello a “Viva Rai2!” ironizza sul divorzio e sull’addio del Volo. dilei

SBK 2024. Il meteo rovina le prove libere a Phillip Island [CLASSIFICA]: La pioggia ha decisamente rovinato le prime due sessioni di prove libere che si ... In entrambi i turni ha iniziato a cadere proprio quando i piloti stavano per entrare in pista. Solo dopo che ha ... moto

“Se non stai con me ti rovino la vita”: 22enne perseguita l’ex e apre canale broadcast per minacciarla: Nel caso dovesse incontrarla anche solo casualmente per strada ... creando addirittura un canale broadcast per parlare male di lei e denigrarla. "Se non stai con me ti rovino la vita", ha detto più ... fanpage