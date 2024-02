Il siciliano Pietro Russo è il terzo Master of Wine italiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è il nuovoof. Primo enologo del Paese ad aver ottenuto il prestigioso titolo sale sul podio con Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi, è uno dei circa 400 al mondo ad essere riuscito a strappare il titolo più prestigioso all’interno dell’ ambito enologico. L’accesso a The Institute ofs ofrappresenta un percorso di studi durissimo e costoso che tocca i più disparati settori del vino. Un bagaglio di conoscenze che vanno dall’esame organolettico, fino a toccare gli stili, le produzioni, l’enologia, la viticoltura, l’economia, per avere una solida conoscenza a 360 gradi sul mondo del vino. Più di una semplice preparazione per un’esame, la strada per diventareofvede l’accettazione di ...

