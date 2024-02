Il senatore Vance ambisce al ticket elettorale con Trump e si fa cantore dell’abbandono degli ucraini

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E’ iniziata la Conservative Political Action Conference (Cpac), la conferenza dei conservatori americani che nel 1974 aveva come relatore di spicco Ronald Reagan e che oggi è

Robert F. Kennedy Jr: «Dobbiamo cambiare quello che succede in questo Paese». E dice no a essere vice di Trump: Vivek Ramaswamy e Ron DeSantis (ex rivali di Trump); Tim Scott (senatore afroamericano della South Carolina); JD Vance (senatore dell’Ohio); Ben Carson (rivale nel 2016 e poi membro del gabinetto di ... video.corriere

Usa, al via la Conferenza dei conservatori: Trump al centro della scena: Al via da oggi 21 febbraio a sabato l'annuale Conferenza dei conservatori americani, ormai diventata una delle maggiori platee di sostegno di Donald Trump. Ancora una volta sarà lui al centro della sc ... adnkronos

Dagli Usa all’Europa, la nuova Internazionale che fa il tifo per Putin: Oggi a Washington il via alla conferenza del Cpac, la lobby della destra americana che punta su Trump per ribaltare l’ordine mondiale ... repubblica