Il Rolex Batman GMT-Master II è ancora un orologio da eroe

Rolex Batman, Pepsi, Hulk e Kermit: perché si chiamano così?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un tempo i viaggi in aereo erano una cosa glamour, di prestigio. Da dipendente della PanAmerican Airlines, diciamo nel 1955, avresti ricevuto unGMT (non la versioneche è molto più recente) come regalo personale. Lanciato per la prima volta negli anni '50 comedi lusso per i piloti e l'equipaggio della PanAm per tenere traccia dei loro spostamenti attraverso i continenti e i fusi orari, ilGMT era dotato di una lunetta girevole e di una lancetta delle 24 ore che, per la prima volta, poteva indicare contemporaneamente due fusi orari. Un successo immediato, seguito qualche decennio più tardi dal GMT-II nel 1983 che ha raccolto l'eredità dell'originale con un movimento più affidabile e la funzionalità di tre fusi orari. Nel corso degli anni, il ...