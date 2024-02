Le vacanze di Giorgia Meloni a Ceglie Messapica in Puglia e quel volo di ritorno con Ryanair

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alessandra Russo è considerata una pioniera, perché è stata la prima dipendente Stantec, nel 2017, a scegliere lo smart working totale lavorando per la sede milanese dalla sua casa a Bari, superando scetticismi e pregiudizi. "Quando è arrivata la pandemia ero preparatissima – racconta –. Lo smart working, se gestito con intelligenza, funziona e le aziende che vogliono tornare al passato hanno una visione miope". Alessandra, 38 anni, si è laureata in Ingegneria ambientale al Politecnico di Bari. Dopo gli studi ha lavorato tra Milano e Roma, fino alla scelta di tornare in, dove ora ricopre il ruolo di project manager. Qual è stata la molla? "C’è il fattore economico, il costo dellae della casa, malo stile di. Roma e Milano sono città complicate. Bari, invece, pur essendo una grande città ...

Il ritorno in Puglia: "Mare e qualità di vita anche per nostro figlio": Alessandra, 38 anni, si è laureata in Ingegneria ambientale al Politecnico di Bari. Dopo gli studi ha lavorato tra Milano e Roma, fino alla scelta di tornare in Puglia, dove ora ricopre il ruolo di ... ilgiorno

Estate 2024, ritorno in Albania Dieci mete (ancora) economiche con voli low cost: Voli a prezzi accettabili (sui 250 euro a/r se prenoti per tempo), natura magnifica da esplorare a piedi, spiagge e relax con una buona cucina alla portoghese. Le isole in mezzo all’Atlantico si ... deejay

San Severo: “Ritornerà bellissima” prende forma il progetto per il centrodestra unito: San Severo: “Ritornerà bellissima” prende forma il progetto per il centrodestra unitoLa città di San Severo da due lustri vive una situazione di declino sul piano sociale ed economico, una costante ch ... statoquotidiano