Il ritorno di Snowland a Livigno - Sondrio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) TornaMusic Festival, un evento unico in Italia che unisce le vibrazioni della musica all’energia della montagna, che si terrà da giovedì 25 a sabato 27 aprile 2024 a. In località Passo Eira, a 2208 metri di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale. Tra i primi nomi annunciati: Alok, Articolo 31, Deborah De Luca, Maddix e Nervo. La line up completa sarà svelata nelle prossime settimane.