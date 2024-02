Il rialzo dei tassi manda in rosso la Bce: "Le prospettive restano nebulose"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Conto salato anche per la Bce, dopo due anni di lotta all’inflazione. La stretta monetaria e ialtino, per la prima volta in 20 anni, inil bilancio dell’Eurotower, che chiude con una perdita di 1,3 miliardi di euro, dopo l’utilizzo del fondo rischi finanziari per 6,6 miliardi di euro. Nessun profitto relativo al 2023 dunque verrà distribuito alle 20 banche centrali dell’Eurosistema. E il periodo di magra non finisce qui: le minute pubblicate ieri confermano infatti la resistenza della presidente Christine Lagarde ad abbassare i. Nei verbali relativi alla prima riunione del 2023 dell’Eurotower si parla di "" e si sottolinea come nel board ci sia ampio consenso nel ritenere prematuro discutere su un taglio dei. Si ...